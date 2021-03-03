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    Çeşme'de deniz çekildi

    İzmir'in Çeşme ilçesindeki Şifne sahilinde, deniz suyunun çekilmesiyle kıyıda bulunan bazı tekneler karaya oturdu.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 17:50
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    Çeşme'de deniz çekildi

    İzmir'in Çeşme ilçesindeki Şifne sahilinde, deniz suyu yaklaşık 50 metre çekildi.

    Suyun çekilmesiyle kıyıda demirli birçok balıkçı teknesi karaya oturdu.

    ADACIKLAR OLUŞTU

    Yazlık villaların bulunduğu sahilde kum adacıkları da oluştu. Kıyı şeridinde yer yer görülen geri çekilme, denizdeki kirliliği de ortaya çıkardı.

    Ildır sahilinde de deniz suyu çekilmesi yaşandı.

    Çeşme'de deniz çekildi VİDEO

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