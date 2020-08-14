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    Çeşme'deki yangın havadan görüntülendi

    Çeşme'deki yangın havadan görüntülendi

    Otluk ve makilik bölgede çıkan yangın, 150-200 hektar alana zarar verdi.
    • AA
    • 14.08.2020 - 15:28
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    Çeşme'deki yangın havadan görüntülendi

    İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yangın çıktı.

    Yangın, otluk ve makilik alanda yayıldı. Alevler, kısa sürede geniş bir alanı kapladı.

    Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı.

    Alevler, öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

    ALEVLERİN ZARAR VERDİĞİ ALAN GÖRÜNTÜLENDİ

    86 arazöz, 9 dozer, 344 personellin yanı sıra gün doğumundan itibaren de 2 uçak ve 20 helikopterin katıldığı söndürme çalışmaları sonrası yangında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

    150-200 HEKTAR ALAN YANDI

    İlk belirlemelere göre yaklaşık 150-200 hektar alana zarar veren yangının, Ildır Mahallesi’ndeki 3 siteye yaklaştığı görüldü.

    Çeşme deki yangın havadan görüntülendi #1

    Çeşme deki yangın havadan görüntülendi #2

    Çeşme'de çıkan yangında 4 site boşaltıldı ViDEO

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    Çeşme deki yangın havadan görüntülendi #8

    Çeşme deki yangın havadan görüntülendi #9

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