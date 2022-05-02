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    Cevizli baklava tarifi

    Bayram sofralarında yediği baklavalarla şeker krizlerine girdiği günlerini hatırlayanlar burada mı? Cevizli baklava bu bayramda bizi çocukluğumuzda bir gezintiye çıkaracak...
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 18:15
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 12:57
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    Cevizli baklava tarifi

    Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte sofralar da baklavayla şenlendi.

    Biz de sizler için bu eşşiz lezzetin tarifini buraya bırakıyoruz.

    Hayırlı bayramlar... :)

    Malzemeler

    250 gr eritilmiş tereyağı

    1 paket baklavalık yufka

    1,5 su bardağı ceviz

    Şerbeti için;

    2 su bardağı şeker

    2 su bardağı su

    Cevizli Baklava tarifi

    Yapılışı

    1- Şerbeti için, derin bir sos tenceresine su ve şekeri koyup, şeker eriyene kadar karıştırın.

    2- Şeker eridikten sonra şerbeti kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca 10 dakika kadar bu şekilde kaynatın.

    3- Ocağın altını kısın. 10 dakika kadar kısık ateşte kıvama gelmesi için bırakın ve daha sonra ocaktan alın.

    4- Oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Baklavayı yapacağınız tepsiyi yağlayın. Tabanına baklavalık yufkadan tek kat dizin.

    5- Toz cevizden her yerine gelecek şekilde serpiştirip, bir kat olacak şekilde baklavalık yufkayı üzerine serin.

    6- Üzerini fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı yağlayın ve tekrar yufka serip, bir kat daha ceviz serpiştirin.

    7- Tüm katları bir sıra yağlı baklava, bir sıra ceviz serpiştirilmiş baklava olacak şekilde sırayla dizin.

    8- En üstte koyacağınız son 3 baklavalık yufkaya sadece eritilmiş tereyağı sürün ve üst üste koyun.

    9- Baklava dilimi olacak şekilde bıçak yardımıyla dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

    10- Fırından çıkardıktan sonra baklavanın ilk sıcaklığının biraz geçmesini bekleyin ve soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde dökün.

    11- Baklava şerbetini iyice çektikten sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

    Cevizli baklava tarifi #1


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