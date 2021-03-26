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    Cevizli revani nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde kolay cevizli revani tarifi..

    Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alan cevizli revani tatlısı, görüntüsü ve lezzetiyle damaklara hitap ediyor. Peki evde kolay cevizli revani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 13:34
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    Cevizli revani nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde kolay cevizli revani tarifi..

    Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün cevizli revani tarifi için kıyasıya mücadele ediyor.

    Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.

    Lezzetli cevizli revani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor. İşte Gelinim Mutfakta cevizli revani tarifi..

    CEVİZLİ REVANİ MALZEMELERİ

    Keki için:

    • 3 yumurta
    • Yarım su bardağı toz şeker
    • Yarım su bardağı sıvı yağ
    • 1 su bardağı yoğurt
    • 1 su bardağı irmik
    • Dövülmüş ceviz
    • 2 su bardağından biraz eksik kavrulmuş kadayıf
    • 1 su bardağı un
    • 1 paket vanilya
    • 1 paket kabartma tozu

    Şerbeti için:

    • 4 su bardağı tepeleme toz şeker
    • 3 su bardağı su
    • Çeyrek limonun suyu

    Üzeri için: Toz fıstık, ceviz, hindistan cevizi veya fındık

    Cevizli revani nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde kolay cevizli revani tarifi.. #1

    CEVİZLİ REVANİ NASIL YAPILIR? GELİNİM MUTFAKTA CEVİZLİ REVANİ TARİFİ

    Su ve şekeri derin bir tencereye koyup karıştıralım. Orta ateşte kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra ocağı biraz kısıp 2-3 dakika daha pişirelim ve ocağı kapatıp soğuması için kenara alalım.

    Oda ısısındaki yumurtaları şekerle beraber iyice beyazlaşıp köpürene kadar çırpalım. Sıvı yağ, yoğurt ve irmiği de ilave edelim. Biraz karıştırdıktan sonra dövülmüş cevizi ve kadayıfı da ilave edelim.

    Son olarak tatlı malzememize un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyelim. Sonrasında tüm karışımı fırın tepsisine alalım ve 170 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim.

    Tatlımız piştikten sonra fırından alalım ve 5-6 dakika soğutalım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra tatlımızı dilimleyerek soğuk şerbeti ekleyelim ve dilediğimiz gibi servis yapalım.

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