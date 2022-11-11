Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Tercih kılavuzu yayınlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzu yayınlandı. İşte tercihlerin alınacağı tarih..

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için araştırmalar hız kazandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar sık sık konu hakkında arama yapıyor.

ÖSYM resmi internet sitesinden bugün yapılan açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması başlıklı bir duyuru ile tercih tarihleri açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Adaylar tercihlerini, 11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında yapabilecektir.

Tercih işlemleri, 17 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."