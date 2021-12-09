Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS şartsız 170 sözleşmeli personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS şartsız 170 sözleşmeli personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 170 sözleşmeli personel alacak. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru şartları..

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere 7 ilde, 170 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Yayınlanan ilana göre; inşaat mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik – elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, jeoloji mühendisi, mimar, şehir plancısı, avukat ve uzman kadrolarında personel alımı yapacak.

Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru tarihleri, şartları ve diğer detayları araştırmaya başladı.

Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları...

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan personel alımı ilanı şu şekilde:

''6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar"a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesinde toplam (170) adet sözleşmeli personel alınacaktır.''

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 13 Aralık 2021 Pazartesi günü başlayıp 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adayların öğrenim mezuniyet bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncellemeleri gerekmektedir.

Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığımızın (https://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Genel ve özel şartların tümünü taşıyan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde;

Türk vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.