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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Salda Gölü kısa filmi

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Salda Gölü için hazırlanan kısa film yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 13:20
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