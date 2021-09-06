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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Salda Gölü kısa filmi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Salda Gölü için hazırlanan kısa film yayınlandı.
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 13:20
Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri Salda Gölü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü için kısa film hazırladı.
Kısa filmde, Salda Gölü hakkında bilinmeye bilgileri izleyenlere aktarıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Salda Gölü kısa filmi TIKLA İZLE