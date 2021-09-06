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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Salda Gölü kısa filmi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Salda Gölü kısa filmi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Salda Gölü için hazırlanan kısa film yayınlandı.