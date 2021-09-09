- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Çeyrek final yolunda: Türkiye - Sırbistan erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Çeyrek final yolunda: Türkiye - Sırbistan erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Grup maçlarından 3. olarak çıkan Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası çeyrek final biletini almak için Sırbistan ile mücadele edecek. Peki Türkiye Sırbistan erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 10:23
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Efeleri, C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak son 16 turunda Sırbistan ile eşleşti.
Son maçında Finlandiya'ya 3-2 yenilen "Filenin Efeleri" Sırbistan karşısında galibiyet için ter dökecek.
Milli maçları kaçırmak istemeyen seyirciler, Türkiye Sırbistan voleybol maçı tarihi ve saat detaylarına dair araştırmalarını sürdürüyor.
Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ayrıntıları...
TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Sırbistan voleybol maçı 12 Eylül Pazar günü. Polonya'nın ev sahipliğinde oynanacak. Maçın saati henüz belli olmazken, millilerin mücadelesi TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.