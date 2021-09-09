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Çeyrek final yolunda: Türkiye - Sırbistan erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Çeyrek final yolunda: Türkiye - Sırbistan erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Grup maçlarından 3. olarak çıkan Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası çeyrek final biletini almak için Sırbistan ile mücadele edecek. Peki Türkiye Sırbistan erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?