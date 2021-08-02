Çeyrek final yolunda: Türkiye voleybol çeyrek final rakibi belli mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız TOKYO 2020 Olimpiyatları'nda tarih yazmaya devam ederken, “Türkiye voleybol çeyrek final rakibi kim, belli oldu mu, ne zaman oynanacak?” soruları araştırılıyor.

Filenin Sultanları, TOKYO 2020 Olimpiyatları'nda gurur veren mücadelesine devam ediyor.

4 maçın ardından voleybol grup maçları tamamlandı. Buna göre Türkiye son rakibi Rusya'yı setlerde 3-2 mağlup etti ve gruplarda 3. sırada yer aldı.

Akabinde ülkemizin çeyrek final rakibi kim olacak merak edildi. Peki, Türkiye'nin rakibi kim? Türkiye voleybol çeyrek final rakibi hangi takım? Çeyrek final maçı ne zaman? İşte detaylar...

FİLENİN SULTANLARI TARİHİNDE İLK

Filenin Sultanları bu sonuçla Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Sultanlar son maçını Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi ve Rusya'yı 3-2 mağlup etti.

TÜRKİYE VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL RAKİBİ BELLİ Mİ?

Çeyrek finalde, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın rakibi çekilecek kura sonucunda Sırbistan ya da Güney Kore olacak.

A Grubu'nda Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Japonya ve Kenya yer alıyor. Sıralama, son maçların ardından kesinleşecek.