Çeyrek finalin ilk rakibi: Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filede tarih yazarak çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti. Peki Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki başarılarıyla milyonları ekranlara kilitleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kupa mücadelesi sürüyor.

Rakibi Rusya'yı yenerek çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

Kura çekiminin ardından millilerin çeyrek final rakibi de belli oldu. Güney Kore ile mücadele edecek olan takım, karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Vatandaşlar ise maçın detaylarını araştırmaya başladı. Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda merak ediliyor. İşte çeyrek finalin ilk maçına dair detaylar...

TÜRKİYE GÜNEY KORE ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

B Grubu'nu 3. sırada bitiren Milli Takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli Takım'ın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak.

Türkiye Güney Kore Voleybol maçı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 03:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle: