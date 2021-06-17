Cezaevi ziyaret saatleri: Hükümlülerin ziyaret süresi uzatıldı mı?

Tutuklu ve hükümlüleri yakından ilgilendiren ziyaret saatleri ve mazeret izinlerine ilişkin yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi. Peki hükümlülerin ziyaret süresi uzatıldı mı, ne kadar?

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasaya göre hükümlülerin 1 saatlik ziyaret süresinde değişikliğe gidildi. Cezaevi mahkumları ve tutuklularını ilgilendiren düzenlemeyle, hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinlerinde 1 aylık süre şartında önemli karar verildi.

Bu kapsamda mahkum ve mahkum yakınları, cezaevi ziyaret şartları ve saatleri hakkında araştırmalarına başladı. Hükümlülerin ziyaret süresi uzatıldı mı? sorusuna yanıt aranıyor.

Peki hükümlü ziyaret şartları neler? Hükümlülerin ziyaret süresi uzatıldı mı, ne kadar? İşte detaylar...

HÜKÜMLÜLERİN ZİYARET SÜRESİ UZATILDI MI?

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor; tutuklu ve hükümlüler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılıyor.

KADIN MAHKUMLARA "ÇOCUK KRİTERİ" METİNDEN ÇIKARILDI

Öte yandan, 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması durumunda, cezasının infazının çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilmesine ilişkin madde, teklif metninden çıkarıldı.

ÖRGÜTLÜ SUÇ HÜKÜMLÜLERİNİN İLETİŞİMLERİ

Kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülere gelen veya bu hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilecek veya fiziki olarak saklanabilecek.

Bu tür hükümlülerin yapacağı görüşmeler kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek veya kaydedilebilecek.

HÜKÜMLÜLER E-POSTA GÖNDERİP ALABİLECEK

Hükümlü, usul ve esasları Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilecek. Bu iletilerin alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilir.