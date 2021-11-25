Cezaevlerinde açık görüşler ne zaman başlıyor? İşte açık görüş yasağının kalkacağı tarih 2021

Adalet Bakanı Gül, Bilim Kurulu tavsiyesiyle bir süredir koronavirüs nedeniyle yasaklanan cezaevi açık görüşlerinin başlayacağını bildirdi. Peki 2021 cezaevlerinde açık görüşler ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir yasaklanan cezaevi açık görüşleri, 24 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında istişare edildi.

Mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren karar neticesinde, cezaevlerinde görüşlerin açılacağı tarih yeniden değerlendirildi. Konu ile ilgili beklenen açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi.

Adalet Bakanı Gül, Bilim Kurulu tavsiyesiyle koronavirüs salgını nedeniyle yasaklanan cezaevi açık görüşlerinin başlayacağını bildirdi.

Bu gelişme sonrası binlerce vatandaş, açık görüşlerin başlayacağı tarih hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, açık görüşler başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte 2021 Adalet Bakanlığı cezaevlerinde açık görüş yasağının kalkacağı tarih...

CEZAEVİ AÇIK GÖRÜŞLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Açık görüşlerle ilgili son dakika açıklamaları, mahkum ve mahkum yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırılan cezaevlerinde açık ziyaretçi görüşleri, 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren başlıyor.

Konu ile ilgili açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi.

Bakan Gül, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak." dedi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.

Buna göre; Koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki Izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.