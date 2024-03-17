Cheddar peyniri ile biftek tantuninin enfes buluşması İstanbul Bostancı'daki Tandır Tantuni'de, Mersin'in nefis lezzeti tantuni, cheddar peyniri seçeneğiyle müşterilere sunuluyor. Cheddar peynirli tantuni, müşterilerin en sevdiği lezzetler arasına girdi.

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Sıkça tercih edilen lezzetlerin başında tantuni geliyor.

Klasikleşen sade halinin yanı sıra buluştuğu diğer lezzetler ise oldukça ilgi görüyor.

Lavaşı, baharatları ve etiyle damaklarda tadı kalan tantuninin en beğenilen yeni hali ise cheddar peyniri ile buluşması.

Bu lezzeti deneyimlemek için İstanbul'da ilk akla gelen rota ise 'Tandır Tantuni'.

Tantuni için ideal adres

Mersin’e has olan lezzeti aslına uygun olarak deneyimlemek adına ideal bir uğrak noktası.

Ramazan ayında da hizmet vermeye devam eden restoranda, sadece dana biftek kullanılarak hazırlanan ve tandır ateşinde pişen et, çeşitli baharatlarla buluşturularak servis ediliyor.

Cheddar peynir ile buluşmasına yoğun ilgi

Çıtır baget ekmeğinde cheddar peynir ile yapılan tantuni, ziyaretçilerin en sık tercih ettiği lezzetler arasına girdi.

Tercihe göre lavaş ile deneyimlemek de mümkün.

Tandır Tantuni'nin en beğenilen lezzetleri

Öte yandan restoranda farklı olarak yoğurtlu tantuni, patlıcanlı tantuni, tantuni iskender gibi ürünler de oldukça beğeniliyor.

Bir diğer dikkat çeken özellik ise kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltan fındık yağı, burada yapılan tantuniyi diğer tatlardan ayırıyor.

Yanında servis edilen mevsime özel garnitürler de vatandaşları oldukça cezbediyor.

Tandır Tantuni nerede?

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bostancı'da yer alıyor.

Lunapark ve Bostancı Gösteri Merkezi'nin karşısında yer alan restoran, vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.