CHP il başkan yardımcısı Kemal Gülhan koronadan hayatını kaybetti

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Sancaktepe Şehir Hastanesi’nde koronavirüs tedavi gören CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan bugün hayatını kaybetti.

Canan Kaftancıoğlu, 52 yaşında hayatını kaybeden Gülhan’ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÖRGÜTÜMÜZÜN BAŞI SAĞOLSUN"

Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda “oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş” diyordun fazlasıyla bıraktın. Çok ama çok erken sevgili yoldaşım Kemal İstanbul örgütümüzün başı sağolsun…"