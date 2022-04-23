CHP İzmir'e bir heykel daha kazandırdı

CHP'li Konak Belediyesi, İzmir Baba olarak tanınan Sancar Maruflu'nun büstünün açılışını yaptı.

CHP belediyelerinin 'heykel hizmeti' hız kesmeden devam ediyor.

Son heykel İzmir'in Konak ilçesinde hizmete sunuldu...

Konak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, "İzmir Baba" olarak bilinen merhum Sancar Maruflu'nun adının verildiği bilim merkezi hizmete girdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da katıldığı programda şehrin birçok kesiminden davetli hazır bulundu.

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Heykel açılışını hep birlikte yaptılar

Düzenlenen programda bir de sürpriz heykel açılışı yapıldı.

Burada bir konuşma yaparak Sancar Maruflu’yu da sevgi ve minnetle anan Başkan Batur, davetlilerle birlikte heykelin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Batur konuşmasında, “Sancar ağabey, bu kente çok büyük emek veren, dostlarıyla kentin sıkıntısını da neşesini de paylaşan, vefa adamı olan güzel ağabeyimizdi. Son günlerinde bile her gün yeni bir şey ortaya koymaya çalışıyordu. İzmir’e emek verenleri hiçbir zaman unutmadı. Biz de onu unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

Çocuklar için bilim merkezi turu yapıldı

Önce Sancar Maruflu’nun büstü alkışlar arasında açıldı, ardından bilim merkezinin açılış kurdelesi çocuklarla birlikte kesildi.

Açılışla beraber Sancar Maruflu Bilim Merkezi’ne ilk kez adım atan çocukları karşılayan eğitmenler, onları merak uyandıran eğlenceli bir tura çıkardı.

Kısa turun ardından çocuklar gezegenleri keşfettikleri planetaryumu deneyimledi. Öte yandan Başkan Batur, planetaryumun bilim merkezine kazandırılmasında emeği geçen Tatış ailesine plaket takdim etti.