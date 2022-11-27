CHP'li belediyeden suya yüzde 340 zam

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Belediye Başkanı Bülent Kantarcı zam yarışına açık ara fark uyguladı.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı bu hafta gerçekleşen meclis toplantısında suya senede iki defa zam yaparak yüzde 100 yeni bir zamla suyun metreküpünü 19.80 lira yaptı.

Bir yılda suya yüzde 340 zam yapan Çaycuma Belediyesi, 19.80’lik su fiyatıyla Türkiye’nin en pahalı suyunu satmaya başlayanlar arasına girdi.

"Yatırımlar yapıyoruz"

Meclis toplantısında AK Parti grubunun itiraz ettiği su zammına Belediye Başkanı Bülent Kantarcı artan maliyetler ve yüksek elektrik fiyatlarını sebep göstererek şunları söyledi:

"Suda istediğimiz tek şey maliyetini kafa kafaya getirmek. Elbette biz de popülist davranabilirdik ama Çaycuma Belediyesi 2014’ten bu tarafa tarih yazıyor. 8-9 senedir arı gibi çalışıyoruz. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan yatırımlarımızı yapıyoruz. Şimdi benim arkadaşlarım ve Çaycuma halkı yatırımların kapatılmasını ve yılbaşından itibaren yatırım yapılmamasına razı olur mu? Olmaz. Ben de olmam hiç kimse olmaz zaten”.

İHA'nın haberine göre; diğer belediyelerde su fiyatları şöyle güncellendi: "Zonguldak Belediyesi 3.10 liradan 9 liraya. Kilimli Belediyesi 4.20 liradan 9 liraya, Kozlu Belediyesi 5 liradan 8.90 lira. Devrek Belediyesi mevcut fiyat 5.38. Gökçebey Belediyesi 3.15 liradan 4.50 liraya. Alaplı Belediyesi 5.80 lira. Ereğli Belediyesi 4.90 lira."