Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
590.045
0.67%
BTXN Coin
20.92
-1.08%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    CHP'li Muratpaşa Belediyesi hediye edilen Tolstoy büstünü açtı

    CHP'li Muratpaşa Belediyesi hediye edilen Tolstoy büstünü açtı

    Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rusya-Türkiye Dostluk Parkı'na yerleştirilmek üzere kendilerine hediye edilen Lev Tolstoy büstünün açılışını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 20:35
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 20:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP'li belediyelerin heykel açılış törenleri gündemden düşmüyor.

    Antalya'da CHP'li Muratpaşa Belediyesi bu kez hediye edilen heykelin açılışını yaptı.

    Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Çağlayan Mahallesi'nde Muratpaşa Belediyesi'nce Rusya-Türkiye Dostluk Parkı oluşturuldu.

    CHP'li Muratpaşa Belediyesi hediye edilen Tolstoy büstünü açtı VİDEO

    DOSTLUK PARKINA TOLSTOY BÜSTÜ YERLEŞTİRİLDİ

    Park ve parkta bulunan ünlü yazar Lev Tolstoy'un büstü bugün açıldı.

    Açılışa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve çok sayıda Antalya'da yerleşik yaşayan Rus katıldı.

    CHP li Muratpaşa Belediyesi hediye edilen Tolstoy büstünü açtı #1

    BU KEZ HEDİYE EDİLEN BÜSTÜ AÇTILAR

    Törende konuşan Uysal, "Rusya, komşularımız içerisinde en geniş nüfusa ve topraklara sahip ülke. İlişkilerimizin de çok güçlü olduğu bir ülke. O yüzden bizim için ayrı bir yeri var. Bütün Rus komşularıma, iyi komşulukları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

    Konuşmaların ardından Rusya Uluslararası İşbirliği Derneği, Türkiye Dostluk Derneği ve Kültürlerarası Diyalog-Birleşik Dünya Fonu tarafından hediye edilen ünlü yazar Lev Tolstoy'un büstünün açılışı gerçekleştirildi.

    CHP li Muratpaşa Belediyesi hediye edilen Tolstoy büstünü açtı #2

    CHP li Muratpaşa Belediyesi hediye edilen Tolstoy büstünü açtı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir