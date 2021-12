Christmas 2022: Noel kutlama mesajları Türkçe ve İngilizce

Chrismas yani Noel, 25 Aralık gecesi kutlanıyor. Noel gecesine özel mesajlar ve sözler de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Noel 2022 kutlama mesajları...

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır.

Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder.

Heyecan ve mutluluğun hakim olduğu bu özel günü sevdiklerine mesaj atarak kutlamak veya sosyal medyada paylaşmak isteyenler Noel 2022 mesajlarını araştırıyor.

Türkçe ve İngilizce kutlama mesajları, arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. İşte Noel 2022 için en güzel kutlama mesajları...

NOEL KUTLAMA MESAJLARI

Geçmişi unutup yeniden başlayalım, bu Noel'i görmek dileğiyle!



Büyülü ve keyifli bir tatil dileğiyle! Mutlu Noeller…



Bu Noel zamanı daha iyi yaşamınızın başlangıcı olsun. İyi ve mübarek bir tatil geçirin!



Noel Baba'ya sana ne vereceğini söyleyebilseydim,Mutluluk ve barış olurdu. Sadece bu Noel değil, ama tüm yıl boyunca…



Ateşiniz sıcak olsun ve eviniz aydınlık olsun. Mutlu Noeller ve mutlu yıllar.



Mutluluk armağanını aç ve bu Noel'i sev ve mutlulukları başkalarıyla paylaş.



Noel günü birlikte olmayabiliriz, ama kalbim ve ruhum hep seninle olacak.



Belki mil ötedeyim, ama sen her zaman kalbimde olacaksın. Seninle Noel'i kutlayamayabilirim, Ama bunu daima seninle bir kalple kutlayacağım. Mutlu Noeller ve mutlu yeni yıllar canım.



Bu yılki Noel şimdiye kadarki en iyi Noel olsun. Size ve ailenize en içten dileklerimle.

Bu yıl senin yılın olacak, buna inanıyorum. Başta sağlık, mutluluk ve huzur, nice başarılar hep seninle olsun. Yeni yılın kutlu olsun!

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. İyi Yıllar..

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar...

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!

Kapının aşk ile çalacağı, mutluluğa doyamayacağın, sürprizlerle dolu şahane bir yıl diliyorum sana. Yeni yılın kutlu olsun.

NOEL MESAJLARI İNGİLİZCE

Merry Christmas, may God bless you richly throughout this holiday season. (Mutlu Noeller, Tanrı bu tatil sezonunda sizi zengin bir şekilde kutsasın.)

• A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A blessed Christmas to you! (Sessiz bir gece, yukarıda bir yıldız, umut ve sevgi dolu bir armağan. Size kutsanmış bir Noel!)

• As we celebrate the New Year, We wish everyone success, a healthy long life and a fresh new start. Happy New Year! (Yeni Yılı kutlarken, herkese başarılar, sağlıklı uzun ömür ve yeni bir başlangıç ​​diliyoruz. Yeni Yılınız mutlu olsun!)

• May you have a year filled with smiles, luck and prosperity. (Gülücükle, şansla ve bollukla dolu bir yılın olsun.)

• Wishing you good health, happiness, and success in the coming year and always. Happy New Year. (Önümüzdeki yıl ve her zaman iyi sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!)

