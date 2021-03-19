Sarıkamış'taki Cıbıltepe'de kayakseverler, gece kayağı yapmanın tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Cıbıltepe Kayak Merkezi, ilkbaharın ilk ayı martta bembeyaz pistleri ve doğasıyla yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunuyor.

Kristal karı, sarıçam ormanları ile uzun ve güvenli kayak pistleriyle kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe'de kayakseverler gece kayağı yapma keyfi yaşıyor.

TATİLCİLERE GECE KAYAK YAPMA İMKANI SUNUYOR

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta ve sarıçamla kaplı ormanlar içerisinde yer alan, 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe, kayakseverlere koronavirüs döneminde alınan tedbirlerle güvenli tatil imkanı sağlıyor.

Çığ tehlikesi, fırtına, sis gibi kayağı olumsuz etkileyen herhangi bir olumsuzluk riski olmaması sebebiyle kış boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Cıbıltepe'de, misafirlere gündüzün yanı sıra geceleri de ışıklandırılan etrafı sarıçamla çevrili pistlerde, saatlerce kayak yapma imkanı sunuluyor.

Kayak tutkunları, ışıklandırılan 5 ile 1 numaralı pistlerde gece kesintisiz olarak 5 kilometre kayak yapabiliyor.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde gece kayak keyfi VİDEO

"GECE KAYAĞINA BAYILDIK"

İstanbul'dan tatil için gelen Yiğit Konuk, Sarıkamış'ın çok güzel doğa ile muazzam bir kayak merkezine sahip olduğunu söyledi.

Buraya ilk defa geldiğini belirten Konuk, "Gündüz kayağın keyfini yaşadık gece de ilk defa kayak yapıp snowboardla kaydım. Sarıçam ormanları içinde bu güzel havada gece kayağına bayıldık. Gerçekten çok güzeldi, keyif aldık." dedi.

Kayaksever Atakan Çelik ise "Ailemle kayak tatili için Sarıkamış'a geldik. Gündüz kayağının yanı sıra gece kayağının tadını çıkaralım dedik. Doğusuyla batısıyla bütün kayak merkezleri bizim ve severek geliyoruz." diye konuştu.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde gece kayak keyfi FOTO GALERi