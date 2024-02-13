Çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu Çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla siparişleri yetiştirmek için hummalı bir şekilde çalışarak gece geç saatlere kadar mesai yapıyor.

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İHA

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçek satışlarında yoğun talep olması üzerine birçok kentte çiçekçiler, siparişleri yetiştirmek için 3 gün önceden çalışmalara başladı.

Samsun'un İlkadım İlçesi Çitlik Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Serkan Bankoğlu, şunları söyledi:

Daha önceki yıllarda pandemi, geçen yıl da depremden dolayı 14 Şubat Sevgililer Günü sönük geçmişti. Bu yıl beklentimiz yüksek. Bu yıl ki çiçek maliyet fiyatları yüksek olmasına rağmen vatandaşlar şimdiden büyük ilgi gösteriyor. Siparişleri yetiştirebilmek için 3 gün önceden gece sabahlara kadar gönüllü yardıma gelen arkadaşların da desteğiyle siparişleri hazırlıyoruz. Daha çok gül siparişinin yanı sıra çeşitli saksı çiçekleri ve yeni çıkan yapay kelebek buketleri büyük ilgi görüyor. Gülün tanesi 75 lira ile 100 lira arasında değişirken, saksı türü canlı çiçekler 250 lira ile bin 500 lira arasında değişiyor. Yapay kelebek buketler ise 650 lira 1500 lira arasında alıcı buluyor.

Çiçekçi Birsun Çiçek Vanlı ise, siparişleri yetiştirebilmek için mesai yaptıklarını söyledi.

Buketler 300 liradan başlıyor

Kayseri’de çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğunun başladığını belirten çiçekçi Mehmet Bener, şunları söyledi:

Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Saksı çiçekleri olsun, orkideler, antoryumlar, teraryumlar ve kesme çiçek bitkilerinde hazırlıklarımızı yaptık. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz. 14 Şubat yoğunluğumuz da başladı. Adreslere, iş yerlerine, evlere teslim yapıyoruz. Aynı zamanda da iş yerimize gelerek, çiçeklerini teslim alabiliyorlar. Buketler isteğe göre hazırlanıyor. 300 TL’den başlıyor. 500-750 TL bantlarında seyrediyor. Üst fiyatımızda sınır yok. Diğer ürünlerimizde 500 TL, 750 TL ve bin TL’ye kadar değişiyor. Çiçeklerin yanında uçan balonlarımız, sticker, ayıcık buketleri gibi ürünlerimizde var. Sevgililer Günü’nde kırmızı gül her zaman için tercih ediliyor. Şimdiden tüm halkımızın Sevgililer Günü kutlu olsun. Herkesi alışverişe bekliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)