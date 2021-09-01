Çiftçilere yardım kapıda! Kuraklık desteği ne kadar, kimlere verilecek?

Çiftçilere yardım kapıda! Kuraklık desteği ne kadar, kimlere verilecek?

Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için destekleme yapılmasına karar verilmesinin ardından çiftçiler, 'Kuraklık desteği ne kadar, ne zaman yatacak?' sorusuna yanıt arıyor.

İklim faktörlerine bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle bazı bölgelerde kuraklık yaşandı. Bu nedenle birçok çiftçi, tarlalardaki ürünlerinin kurumasıyla büyük zarar gördü.

Devlet, aşırı kuraklığın tarımsal üretimi ve çiftçiyi olumsuz etkilemesi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda verim kaybı yaşayan çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacağı bildirildi.

Ödemeleri dört gözle bekleyen çiftçiler, "Kuralık destek ödemeleri ne kadar, ne zaman ödenecek? Kuralık desteği kimlere verilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte kuraklık desteği ile ilgili detaylar...

2021 KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK, ŞARTLAR NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak.

Bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek.

Destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.

2021 KURAKLIK DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?