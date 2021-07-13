Çiftçiye dekar başına ödeme! Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021?

Sıcaklık artışı ile birlikte kuraklıktan etkilenen üreticilere destek ödemeleri için geri sayım başladı. Çiftçiler, "Kuralık destek ödemeleri ne kadar, ne zaman ödenecek?" araştırıyor.

Aşırı kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilemesi sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek ödemesi kampanyası yürütülüyor.

Kuraklık desteği ödemeleri bugün başladı. Cumartesi gününe kadar ödemeler devam edecek. Bakan Pakdemirli kuraklık desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ödemeleri dört gözle bekleyen çiftçiler, "Kuralık destek ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? Kuralık desteği ne kadar 2021?" sorularına yanıt arıyor.

İşte son detaylar...

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çiftçileri rahatlatacak kuraklık destek ödemeleri 12 Temmuz'da başladı.

Bakan Pakdemirli, "TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak. Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak" dedi.

KURALIK DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacak.

Zor günler geçiren ve kuraklık desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler ödeme tutarlarının ne kadar olacağını merak ediyor. 2021 yılı kuraklık desteği dekar başı 18,3 TL olarak ödeniyor.

Mazot-gübre, sertifikalı tohum kullanım desteği ile toplamda dekara 151 liraya kadar destekleme ödemesi gerçekleştirilecek.