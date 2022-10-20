ÇİFTÇİYE MÜJDE! Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

ÇİFTÇİYE MÜJDE! Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

Çiftçilere 2023 Mart ayında ödenmesi planlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri öne alındı. Peki mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çiftçileri sevindirecek müjdeyi verdi.Bakan Kirişci hububatta mazot ve gübre desteklerinin Mart 2023 yerine, 2022 yılı içerisinde ödenmeye başlayacağını açıkladı.

Yapılan bu açıklama sonrası çiftçiler ödemelerin ne zaman yapılacağını ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada, "Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek. Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle çiftçilerimiz, ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabilecek" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kirişci verilecek destek ödemelerinin çiftçilere nakit olarak verilmeyeceğini belirtirken ödemlerin Ziraat Bankası banka kartlarına yükleneceğini açıkladı.

Çiftçiler bu ödemeleri yanlızca mazot ve gübre alımında kullanabilecekler.

Mazot ve gübre desteği yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada "2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz 25,8 milyar lira iken bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarılmıştır. Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek." dedi..