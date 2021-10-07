Çifte Minareli Medrese nerede? Çifte Minareli Medrese tarihi ve özellikleri

Çifte Minareli Medrese nerede? Çifte Minareli Medrese tarihi ve özellikleri

MasterChef Türkiye 2021, bu hafta Erzurum’da Çifte Minareli Medrese’ye konuk oluyor. Yapısı ve özellikleriyle merak konusu olan Çifte Minareli Medrede hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

MasterChef Türkiye’de bu haftanın dış çekimi Erzurum’da gerçekleştirildi.

Tarihi yapılarla dolu, İstiklal mücadelesinde önemli yeri olan Erzurum’un meşhur tarihi eserlerinden Çifte Minareli Medrese, MasterChef’e kapılarını açtı.

Selçuklular dönemine ait tarihi yapıya dair bilgiler, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çifte Minareli Medrese'nin tarihi ve özellikleri inceleniyor.

Peki, Çifte Minareli Medrese konumu nedir, Erzurum’un neresinde? İşte Çifte Minareli Medrese hakkında bilgiler...

ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE NEREDE?

13. yüzyılın sonlarında inşa edilen Çifte Minareli Medrese, Selçuklu medeniyetinin günümüze ulaşan en önemli eserlerinden biri ve aynı zamanda Erzurum'un sembolüdür.

Erzurum şehir merkezinde; Erzurum Ulu Camii bitişiğindeki alanda, Erzurum Kalesi ve Saat Kulesi ile karşı karşıya bir konumda yer almaktadır.

Erzurum’da, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Çifte Minareli Medrese'ye ilgi her geçen gün artıyor. Kent merkezinde 1253 yılında yaptırılan medrese, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE ÖZELLİKLERİ

Medresenin özellikle taç kapısında bulunan bezemeler, Selçuklu taş süslemesindeki derinliği ve estetik anlayışı gösterir. Burada yer alan palmet ve rumi motifleri, Selçuklular'ın simgesi olan çift başlı kartal ile hayat ağacı figürleri dikkat çekicidir.

DÖNEMİN EN BÜYÜK TÜRBESİ

Medresenin, efsanelere konu olan yarım minareleri de çinileri ile göz kamaştırmaktadır. Çifte Minareli Medrese; döneminin en önemli üniversitelerinden biridir. Avlunun güneyinde yer alan kümbet de o dönemde yapılan en büyük türbe unvanına sahiptir.

Medresenin zemin katında on dokuz, birinci katında ise on sekiz odası bulunmaktadır. Girişin batısın­daki kare mekân, mescid olarak kullanılmıştır.

SÜSLEMELERLE DONATILDI

Güneyde ana ey­vanla birleşen, altında mumyalığı bulunan kümbet, Anadolu'da çağdaşları arasındaki en büyük türbe olma özelliğine sahiptir. Gövdesi on iki köşeli olan kümbet, dıştan külah, içten kubbe ile örtülüdür. Saçağı, süsleme şerit ve silmelerle bezenmiştir.

SELÇUKLU MİMARİSİ

Medrese'nin özellikle taç kapısında bu­lunan bezemeler, Selçuklu taş süsle­mesindeki derinliğin ve estetik anla­yışın muhteşem örneklerini oluştur­maktadır. Bezemelerde ağırlıklı olarak bitkisel öğeler kullanılmıştır. En çok palmet ve rumi motifleri kullanılırken, her ikisinin de birbiri ile uyumu dikkat çekmektedir.

HAYVAN MOTİFLERİ

Taç kapının batı tarafına; Orta Asya Türklerinin simgesi olan çift başlı kar­tal, ağzı açık iki yılan ve dilimli yaprak­tan oluşan hayat ağacı işlenmiştir. Doğu tarafında bulunan simetriğinde ise yaprak ve kartal işlemesi yer alma­ maktadır.

HEM MÜZE HEM SERGİ SALONU

Osmanlı padişahlarından 4. Murad'ın emri ile bir süre "Top­hane" olarak, daha sonra da "Kışla" olarak kullanılan medrese, 1942-1967 yılları arasında Erzurum Müzesi, günümüzde ise hem müze hem de resim sergi salonu olarak hizmet vermektedir.