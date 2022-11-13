Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var'ın yaptığı araştırmada, çiğ köftede insan sağlığını etkileyecek bakterilerin bulunduğu açıklandı.

Gıda sektörünün yeni tartışma konusu çiğ köfte oldu.

Pişirilmeden tüketilen bir yöresel yiyecek olan çiğ köfte, birçok vatandaşın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Bulgur, isot, kıyılmış et, salça, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatların yoğurulup karıştırılması ile hazırlanıyor olması, ev hanımlarının da işini kolaylaştırıyor.

Öte yandan restoranlarda ikram edilmesinin yanı sıra marketlerde artık de özel olarak açılan reyonlarda satışa sunuluyor.

2008 yılında içinde et kullanımı yasaklandı

Avrupa Birliği standartlarına uyum amacıyla 2008'de yapılan bir düzenlemeyle içinde et kullanımı yasaklanan çiğ köfte, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki evlerde genellikle etli olarak tüketiliyor.

Çiğ köfte tehlike saçıyor: Salmonella ve bağırsak kökenli bakteri bulundu VİDEO

İnsan sağlığına etkisi araştırıldı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, konuya ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını sundu.

Çiğ köftenin mikrobiyolojik açıdan insan sağlığına etkisini inceleyen Prof. Dr. Işıl Var, salmonella ve kötü hijyen koşullarından kaynaklanan bağırsak kökenli bakterilere rastladıklarını açıkladı.

Etki çiğ köftelerde salmonella bakterisine rastlandı

Öğrenciler ile birlikte laboratuvar koşullarında tüm malzemeleri steril hale getiren Var, çiğ köfte yaptı.

Tüm bu örnekler incelendiğinde, etli olan çiğ köftelerde salmonella bakterisine rastlanırken, etli ve etsiz diğer örneklerde ise kötü hijyen koşullarından kaynaklanan ‘E.coli’ ve ‘E.coli O157:H7’ adı verilen bağırsak kökenli bakteriler görüldü.

DHA'nın aktarımına göre; çalışmada ürünlerin mikrobiyolojik açıdan kirli olduğu da ortaya kondu.

"Etli olanların tamamında salmonella bakterisi ile karşılaştık"

Araştırmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Işıl Var, şöyle konuştu:

"Gıda incelemeleri uzun yıllar alan çalışmalar gerektiriyor. 2000'li yıllarda başladığım bu çalışma hala ara ara devam ediyor. Bu kapsamda dışarıdan aldığımız örneklerin yanı sıra öğrencilerimle laboratuvar ortamında da çiğ köfte yaptık. Hatta öğrenciler aile bireylerinin yaptığı çiğ köfteleri de getirdiler. Yaklaşık 250 örneği inceledik. Etli olan örneklerin tamamına yakınında salmonella bakterisi ile karşılaştık. Etsiz çalıştığımız çiğ köfte örneklerinin bazılarında da yine salmonella ile karşılaştık ama salmonella dışındaki diğer bağırsak kökenli bakterilerin de çok fazla olduğunu tespit ettik. Bu bakterilerin içinde; bağırsak iltihaplanmasına neden olabilen bir ‘E. coli’ olduğu gibi, kolera benzeri bir ishalle, su kaybına neden olup gelişmekte olan ülkelerde yetersiz beslenme koşullarında çocuk ölümlerine sebebiyet verebilen koli basilleri de saptadık." dedi.

Temel neden: Isıl işlem görmüyor olması

El ile hazırlanan ve ısıl işlem görmeyip pişirilmeden sofralara getirilen geleneksel birçok gıda ürününün sağlık açısından risk taşıdığı konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Işıl Var, "Çiğ köftelerde görülen bu sorunun temel nedeni bu ürünlerin hijyenik olmayan koşullarda el ile hazırlanması ve sonrasında da ısıl işlem görmemesidir. Eğer gıdadan kaynaklanan bir riskten korunmak istiyorsanız; bu ürünü evde dahi hazırlayacak olsak temiz ortam, kişisel hijyen, temiz eller, temiz su, sebze ve yeşilliklerin iyi yıkanması, etin kaliteli olması ve mümkünse şu an çiğ köfteye hiç et konmaması ama içine konulan her şeyin çok iyi temizlenmiş, yıkanmış olarak hazırlanması, steril eldivenlerle yoğurma işleminin yapılması gerekiyor. İşletmelerde üretilen ürünler açısından da koşullar aynı olup mümkünse bu tür yerlerin denetlemelerinin artırılmasını önerebilirim." diye konuştu.

















