Ciğerlerimiz yanıyor: Hangi illerde yangın çıktı? 29 Temmuz yangında son durum...

Türkiye peş peşe çıkan yangınlar yerleşim yerlerine sıçrayarak büyümeye devam ediyor. Peki hangi illerde yangın çıktı? Orman yangını çıkan yerler nereler? İşte 29 Temmuz yangında son gelişmeler...

Türkiye'nin birçok şehrinde dünden bu yana meydana gelen yangınlara müdahale havadan ve karadan sürüyor.

Yürek yakan görüntülerin ortaya çıktığı yangınlar, rüzgarlı havanın etkisiyle yerleşim yerlerine de sıçrıyor.

Binlerce dönüm ormanlık araziler alevlere teslim olurken, maddi ve manevi kayıplara da yol açıyor.

Peki Türkiye'de yangın çıkan iller hangileri? Kaç ilde yangın çıktı? İşte ayrıntılar...

YANGIN ÇIKAN İLLER

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu sabah yaptığı açıklamada 27-28 Temmuz'da 13 ilde 41 orman yangını çıktığını söylemişti. 31 yangın kontrol altına alınırken 9 ilde 12 yangına müdahale sürüyor.

MANAVGAT ALEVLERE TESLİM

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün 4 farklı noktada orman yangını meydana geldi. 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracı ile yangına müdahale sürüyor.

Yangında Kepezbeleni Mahallesi'nde 1 kişi, Değirmenli Mahallesi’nde 2 kişi hayatını kaybetti. Yangından etkilenen 58 kişinin tedavileri sürüyor.

Çalışmalara Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli ve İstanbul’dan da takviye ekipler gönderildi. 19 arazöz, 17 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edildi.

Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar gördü.

MERSİN AYDINCIK YANGINI SÜRÜYOR

Yine dün Mersin’in Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını sürüyor. Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 97 arazöz ile müdahale ediliyor. Ankara, Niğde ve Karaman’dan Mersin’e takviye ekip gönderildi. Aydıncık’ta 135, Gülnar’da 500 ve Bozyazı’da 60 kişilik olmak üzere toplam 695 kişilik barınma alanı hazırlandı.

OSMANİYE'DE TOMA'LAR DEVREDE

Dün başlayan ve bugün devam eden yangınlardan biri de Osmaniye’de… Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde iki ayrı noktadaki yangınlara 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 2 TOMA, 9 tır, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel yangına müdahale ediyor.

Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’daki ekipler de Osmaniye için seferber oldu. Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alındı. Kırmacılı köyünde yangın sürüyor.

Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edildi. Vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan yurdu tahsis edildi.

KAYSERİ'DE YANGIN

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde başlayan orman yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Ulupınar Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı.

KOCAELİ'DE ALEVLER YÜKSELDİ

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi mevkisinde, öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ve orman ekipleri, iş makineleriyle müdahale edildi.

KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

Kütahya'nın Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

ADANA'DA DA 21 NOKTADA YANGIN

Adana’da ise 21 ayrı alanda orman yangını çıktı. Dünden beri süren yangınlara 1 uçak, 1 helikopter, 16 arazöz, 12 su tankeri, 8 itfaiye aracı, 4 iş makinası, 1 ekskavatör, 1 robet, 2 pikap, 5 araç ve toplam 345 personel ile müdahale ediliyor. Şu ana kadar 7 kişi duman nedeniyle hastanelik oldu.

KOZAN'DA 705 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kozan ilçesi Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı ve Bağözü mahallelerinden bin 680 kişi, Aladağ ilçesinde ise 25 kişi tahliye edildi.

Kozan ilçesi Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökyüzü, Kuytucak ve Akarca mahallelerinde, Aladağ ilçesi Boztahta köyünde tahliye çalışmaları sürüyor.

MUĞLA'NIN DA CİĞERLERİ YANIYOR

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi‘ndeki ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bazı otel ve binalar boşaltıldı. 6 helikopter 1 uçak havadan, 20 arazöz 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer karadan müdahale ediyor.

Aydın’ın Didim ilçesinde ise makilik alanda başlayan yangın, bölgedeki sitelere kadar yaklaştı. Bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

OTELLER, DÜKKANLAR, YAZLIKLAR TEHLİKEDE

Yangının şehre yakın bir noktada olduğu ve alevlerin hızla ilerlediği belirtiliyor. Bu nedenle bazı oteller, dükkanlar ve evler tedbiren boşaltıldı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı Marmaris'teki yangın ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır." denildi.

"30 ARAZÖZ, 5 HELİKOPTER, 1 UÇAKLA MÜDAHALE EDİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale ediyoruz." açıklamasını yaptı.

KARAMAN'A MÜDAHALE

Ülkenin güney bölgesini etkisi altına alan alevler, Karaman’a da sıçradı.

Karaman-Mersin kara yolu üzerinde bulunan Sertavul Geçidi Kavalıgöz mevkisinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın geniş alana yayıldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek alevlere karadan müdahale edildi.