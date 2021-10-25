Çiğköfteci aramaya son: Püf noktalarıyla etli ve etsiz çiğ köfte tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan çiğ köfte tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki çiğ köfte nasıl yapılır? İşte çiğ köfte tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, yörelere göre farklılık gösteren çiğ köfte tarifi için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise etli veya etsiz oalrak yapılabilen çiğ köfte tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Çiğ köfte nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Bulgur, isot, kıyılmış et, salça, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatların yoğurulup karıştırılması ile hazırlanan ve pişirilmeden tüketilen yöresel bir yiyecek olan çiğ köfte, ülkemizin en sevilen sokak lezzetlerinden biridir.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ın dışında; Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Elâzığ, Malatya gibi illerde yöresel farklılıklar gösterebilen çiğ köfte, uzun süre yoğurma ve ustalık isteyen bir tarif.

Peki çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 25 Ekim MasterChef 2021 çiğ köfte tarifi ve malzemeleri...

ETLİ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur

1 su bardağı sıcak su

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı isot

1 adet küçük boy soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet limonun suyu

ETLİ ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

1,5 su bardağı esmer bulguru, rahat yoğurmak için ağzı geniş bir karıştırma kabı içerisine alın.

Üzerine 1 su bardağı kaynar su ilave edip üzerini kapatın ve 15 dakika ağzı kapalı bekletin.

Şişen bulgurun topaklarını el yordamı veya bir kaşık yardımıyla açıp üzerine 2 yemek kaşığı isot ve 2 tatlı kaşığı tuz ilave edin.

İsot ve tuzu, el yordamı veya kaşık yardımıyla isotun rengi iyice bulgura geçene kadar karıştırın.

1 adet küçük boy soğanı çok küçük parçalar halinde doğrayıp avuç içinde çok bastırmadan suyunu sıkın ve bulgura ilave edin.

Soğanlar bulgura iyice yedirilinceye kadar yaklaşık 5 dakika süreyle yoğurun.

Bulgura; 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 adet limonun suyu, 2 yemek kaşığı sıvı yağı ilave edin.

Bu aşamadan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca malzemeler iyice birbirine geçinceye kadar yoğurun. Afiyet olsun...

Püf nokta: Bulgurunuzu seçerken mutlaka çiğ köftelik esmer bulgur olmasına dikkat edin. Bulgurunuz ne kadar kaliteli ise çiğ köftenizin kıvamı bir o kadar güzel olacaktır.

Bulguru şişirdikten sonra el yordamıyla topaklarını açın ve avucunuzda bir miktar bulguru sıkın. Çok fazla dağılmadan bir bütün halinde duruyorsa doğru bir şişirme işlemi olmuş demektir. Eğer şekil almayan yani cıvık bir kıvamda ise biraz daha bulgur ilave edip çok az kaynar su ilave edin. Bulgurlar çok diri ise az miktarda yalnızca kaynar su ilave edip üzerini tekrar örtün.

İsotun iri taneli, parlak görünümlü yani yağlı Urfa isotu olmasına gayret gösterin.

Soğanı asla bulgurun içine rendelemeyin veya robotta çekmeyin. Soğanı küçük parçalar halinde doğrayın ve suyunu sıkın. Eğer bu işlemi yapmazsanız soğan suyu çiğ köfteyi acıtacaktır.

Pürüzsüz görünümlü bir çiğ köfte elde edebilmek için bir eldiven giyin ve su ya da çok az miktarda yağ ile eldivenin avuç içini yağlayın. Avuç içinize iri ceviz büyüklüğünde parçalar alıp parmaklarınızı çok az aralıklı olarak çiğ köfteye bastırırsanız parmak izli sıkım yapabilirsiniz.

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2,5 su bardağı esmer bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tatlı toz kırmızıbiber

3 yemek kaşığı domates salçası

5 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet soğan

1 adet limon suyu

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?