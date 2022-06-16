Cihan Tuna Arslan 33. Yaş gününü Belgrad’da Türk takipçileriyle kutladı

Eğitimci, Yazar, Gezgin Cihan Tuna Arslan, 33’üncü yaş gününü Türkiye’den gelen özel davetli 25 kişiyle birlikte Belgrad’da muhteşem bir buluşma etkinliği ile kutladı.

Eğitimci, Yazar, Gezgin Cihan Tuna Arslan Türkiye’den gelen 25 kişinin katılımıyla Belgrad’da 2 gün süren ücretsiz göz alıcı bir doğum günü etkinliği düzenleyerek daha önceden hiç yurt dışına çıkmamış takipçileriyle bir araya geldi.

Son dönemlerde kripto para dünyasındaki başarılarıyla ve düzenlediği uluslararası seminerler ile adından çokça söz ettiren Türkiye’nin tanınmış girişimcilerinden Cihan Tuna Arslan, 33’üncü doğum gününü Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 2 gün süren muhteşem bir etkinlikle kutlayarak Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen öğrenciler ve aileler ile buluştu.

Instagram üzerinden başvuranlar arasından seçerek özel olarak davet ettiği 25 kişinin katılımı ile tamamen ücretsiz olarak düzenlediği gösterişli bir organizasyonla, her sene farklı bir ülkede gerçekleştirdiği yurtdışı buluşma etkinliklerinden birini bu sene doğum günü vesilesiyle Sırbistan’da düzenleyen yazar, yine çoğunluğu üniversite öğrencisi olan ve daha önce hiç yurtdışına çıkmamış gençlere ilk adımı atmaları konusunda bu desteği sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Eğitimci ve Yazar kimliğinin dışında aynı zamanda kripto para milyoneri olarak da tanınan Cihan Tuna Arslan, katılan misafirlere hayatları boyunca hatırlayacakları 2 gün yaşatmak için etkinliği bizzat kendisi organize edip, her detay ile yakından ilgilendi. Henüz pasaportu olmayanların pasaportlarını çıkartmalarından, uçak biletlerinin alımına, konaklanacak otelden, akşam yemeklerine kadar tüm maliyetleri kendisi karşılayıp, 12 yaşından 55 yaşına kadar olan ve 9 farklı şehirden katılan misafirleri ile bir araya gelerek yeni yaşını hiç tanımadığı takipçileri ile birlikte kutladı. İlk yurt dışı deneyimleri olan misafirlerin ise heyecan ve mutlulukları gözlerden kaçmadı.

Etkinliğin ilk günü, misafirler otellerine yerleştikten sonra büyük bir şehir turu düzenlendi. Balkanlar’ın incisi Belgrad’ın tarihi ve turistik yerleri ziyaret edildikten sonra, Skadarska’da bulunan ünlü geleneksel restoranlardan biri olan Dva Jelena’da canlı yerel Balkan müzikleri eşliğinde şık bir hoş geldin yemeği yendi.

Etkinliğin ikinci gününde ise Tuna Nehri üzerinde muhteşem bir tekne gezisi ile misafirler Belgrad’ın eşsiz manzaraları karşısında büyülenerek, unutulmaz anlar yaşayıp, dans edip eğlendiler. Tekne turunda şehri farklı bir açıdan görme şansı elde eden misafirler, güzel Instagram pozları yakalamayı da ihmal etmediler.

Bu görkemli turun ardından son akşamın veda yemeği Sava Nehri kıyısında müthiş bir dans gösterisi eşliğinde şehrin en ünlü gece kulüplerinden biri olan Move Restoran’da son buldu.

Her sene bu tarz etkinlikler düzenleyerek takipçileriyle bir araya gelen Cihan Tuna Arslan “Aslında doğum günüm buluşmak için sadece bir bahane, amacım henüz hiç yurtdışına çıkmamış gençlerin hayatlarına küçük bir dokunuş bırakarak onlara vizyon ve ilham kaynağı olmak, en önemlisi de cesaretlendirmek” diyerek bir sonraki takipçi buluşma etkinliğinin 1984 Kış Olimpiyatları'nın yapıldığı yer olan Bosna-Hersek’teki Jahorina Dağı’nda düzenleyeceği kayak ve mangal partisi olacağının da müjdesini verdi.