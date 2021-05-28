Çikolatanın en güzel hali: Brownie tarifi

Gelinim Mutfakta yarışmacılarının bugünkü menüsünde, brownie tarifi yer alıyor. Denemek isteyenler, brownie nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir sorularına yanıt arıyor. İşte brownie tarifi..

Hafta içi her gün Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında, birbirinden iddialı gelinlerin mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Her anı lezzet ve eğlence dolu bir rekabet daha izleyenleri televizyon başına kilitlerken günün tarifi, brownie olarak belirlendi.

Çay ya da kahvenin yanına çok yakışan bu lezzetli tarifi denemek isteyenler de brownie tarifi, malzemeleri ve yapılışı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Damağınıza yayılan çikolatası ve tam ölçüsüyle bu tarif vazgeçilmezleriniz arasında yerini alacak.

Peki brownie nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte brownie tarifi...

BROWNİE MALZEMELERİ

4 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı şeker

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Üzeri için:

Hindistan cevizi veya dondurma

BROWNİE NASIL YAPILIR? BROWNİE TARİFİ

Un ve kabartma tozu hariç bütün malzemeyi çırpma kabına alıp 5 dakika mikserle çırpın.

Pişen kekin üzerine dökmek için bu karışımdan 1,5 su bardağı ayırın.

Kalan karışıma elenmiş unu ve kabartma tozunu birbirine karıştırdıktan sonra ekleyin.

2-3 dakika karıştırdıktan sonra kek hamur hazır olacak.

Kek hamurunu büyük boy kare borcama boşaltın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.

Kekin ortasına elinizle bastırın, eğer pişmemiş ise ısıyı biraz düşürüp pişirmeye devam edin.

Kek sıcakken çatalla 8-10 tane delik açın.

Ardından kek soğumadan üzerine ayırdığınız karışımı dökün.

Sosunu çekmesi için en az 2 saat dinlendirin.

Soğuduktan sonra hindistan cevizi veya farklı malzemelerle süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun...