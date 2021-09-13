Cildinizi kışa hazırlayın: Kışa özel cilt bakım önerileri

Yaz döneminde güneşten dolayı ciltte bazı lekelenmeler olabilir. Dikkat edilmediği sürece bu durum ise kalıcı hale gelebilir. Bu nedenle kış ayına daha canlı bir ciltle girmek oldukça önemlidir.

Yaz aylarında yıpranan ve lekelenen cildi toparlamak için, kış ayına özel bakımlarla girmek gerekiyor.

Bazı bakımlar cilde iyi gelirken bazıları ise cilde daha fazla zarar verebilir. Bu nedenle cilde doğru bakımı uygulamak ve doğru ürünleri kullanmak oldukça önemli.

Cildini kışa hazırlamak isteyenler ise "Kış aylarında cilde nasıl bakım yapılmalı? Hangi ürünler kullanılmalı?" sorularını araştırmaya başladı.

Peki, "Kış aylarında cilde nasıl bakım yapılmalı? Hangi ürünler kullanılmalı?" İşte ayrıntılar..

KIŞA ÖZEL CİLT BAKIM ÖNERİLERİ

BOL BOL SU İÇİN

En temel bakımlardan birisi ise sık sık su içmektir. Kış aylarında nemini kaybeden cilt için, su içmek oldukça önemlidir.

Günde en az 8 bardak su tüketmek idealdir ancak bu durumu vücudunuza göre ayarlayabilirsiniz.

C VİTAMİNİ OLAN BESİNLERİ TÜKETİN

Cildi sadece dışarıdan değil, içeriden de beslemek gerekiyor. Bu nedenle doğru beslemek cilt bakımının temel kurallarından birisi. Cilt için C vitamini içeren besinler tüketebilirsiniz.

Peki, Hangi besinlerde C vitamini var? İşte o besinler;

Portakal,

Mandalina,

Kivi,

Greyfurt,

Çilek,

Ananas.

Domates,

Biber,

Brokoli,

Ispanak,

Dereotu,

Maydanoz,

Marul,

Roka.

CİLDİ RAHATLACAK LOSYONLAR KULLANIN

Cildinize bakım yaparken hem nemlendirecek hem de rahatlatacak losyonlar kullanmaya çalışın.

Kozmetik ürünleri satan mağazalardan cildinize uygun bir losyon alabilir ya da bir doktora danışabilirsiniz.

Losyonu cildinizin ihtiyacınıza göre kullanmanız daha doğru olacaktır.

UYKUNUZA DİKKAT EDİN

Uyku cilt için oldukça faydalıdır ve günün stresinden kurtulmanız için idealdir.

Cildinizin daha canlı olması için 6 en fazla ise 8 saat uyumak iyi gelebilir.

İyi bir uyku, güzel bir cildin ilk adımıdır. Bu nedenle erken yatmaya ve uykunuzu iyi almaya dikkat edin.

DOĞAL YAĞLAR KULLANIN

Doğal bitkisel yağlar, cildin nem ihtiyacını karşılar ve cildi besler.

Çayağacı yağı, kayısı çekirdeği yağı ve argan yağı gibi doğal yağlar, cilt için alternatif olabilir.

Yalnızca yüz bakımında değil vücut bakımı, saç ve tırnak bakımında da yağları bakım rutininize ekleyebilirsiniz.