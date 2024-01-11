İHA
Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisinde.
Doğu illerinde ise bu durum daha derinden hissediliyor.
Çıldır buz tuttu
Kar yağışının ardından, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Çıldır Gölü'nün yüzeyi buz tutmaya başladı.
Yüzeyi yaklaşık 10 santim buz tutan Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da buzun üzerine çıkmaya başladı.
Buzda atlı kızak turu başladı
Yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde gezdiren atlı kızaklar keyifli anlar yaşatıyor.
Atlı kızakçı Ufuk Ada, geç de olsa Çıldır Gölü’nün yüzeyinin buz tuttuğunu söyledi. Ada, ’’Artık yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladık. Bütün misafirlerimizi bu doğal güzellikleri görmeye bekliyoruz." dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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