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Çıldır Gölü buz tuttu! Atlı kızaklar buza indi

Çıldır Gölü buz tuttu! Atlı kızaklar buza indi Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı.