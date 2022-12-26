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    Çıldır Gölü buz tuttu, ziyaretçiler akın etti

    Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle donmaya başladı. Yeteri kadar kar kalınlığına ulaşmaması nedeniyle atlı kızaklar kontrollü yapılıyor.
    • 26.12.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 09:40
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    Çıldır Gölü buz tuttu, ziyaretçiler akın etti

    Yurt genelinde artan soğukların ardından kar yağışı etkili olmaya başladı.

    Doğu Anadolu'da şiddetini artıran kar, Ardahan ve Kars bölgesinde de yüzünü gösterdi.

    Türkiye'nin en sevilen turizm noktalarından biri olan Çıldır Gölü'nde beklenen manzara da ortaya çıktı.

    Kars ve Ardahan sınırında yer alan ve göl, bölgenin en büyük ikinci gölü olma özelliği taşıyor.

    Turistlerin ilk durağı

    Şimdilerde bir kısmı kısmen buzla kaplanan Çıldır Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor.

    Öyle ki bölgeye düzenlenen turlara katılan yerli ve yabancı turistlerin de ilk durağı Çıldır Gölü oluyor.

    Çıldır Gölü buz tuttu, ziyaretçiler akın etti ViDEO

    Çıldır Gölü buz tuttu, ziyaretçiler akın etti #1

    Seferler kontrollü yapılıyor

    Kars tarafı buz tutan göle atlı kızaklarını indiren kızakçılar ise buz üzerine çıkan vatandaşların atlı kızaklarla fotoğraf çekilmelerine izin verdi.

    İHA'nın aktarımına göre; yeteri kalınlığa ulaşmadığı için atlı kontrollü yapılan seferler kar yağışının artmasıyla birlikte hafta içinde tam olarak seferlere başlayabilecek.

    Çıldır Gölü buz tuttu, ziyaretçiler akın etti #2

    "İnşallah içerisine düşmem yüzme de bilmiyorum"

    Kars’a tur acenteleri aracılığıyla Samsun’dan geldiğini ifade eden Meral Dalay, “Çok beğendim, çok heyecanlıyım. Biraz kar yok ama idare edeceğiz. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? İnşallah içerisine düşmem, yüzme de bilmiyorum. Çok hoş bir ortam, güzel beğendik. Ben donmadı diye duymuştum ama donmuş, görmek istediklerimizi gördük. Mutluyuz, biraz korku var ama şuan da korkumu yendim. Bir iki anı fotoğrafı çektirdik.” diye konuştu.

    Çıldır Gölü buz tuttu, ziyaretçiler akın etti #3

    "Gelen misafirlere fotoğraf çektiriyoruz"

    Çıldır Gölü’nün yeni donduğuna dikkat çeken kızakçı Ertan Daşdemir, “Buz yeni tuttu, atları koşturamıyoruz, üzerine çıkıyoruz. Gelen misafirlere fotoğraf çektiriyoruz atlı kızaklarla, birkaç gün sonra atlı kızak seferlerine tam başlarız. Talep çok, inşallah bu sezon öyle görünüyor.” şeklinde konuştu.

    Çıldır Gölü buz tuttu, ziyaretçiler akın etti #4

    Renkli görüntüler ortaya çıktı

    Bölgeye tur acenteleri aracılığıyla gelen vatandaşlar otobüslerden iner inmez buz tutuna Çıldır Gölü’nün üzerine koştu.

    Birbirleriyle yarışırcasına buz üstüne çıkan vatandaşlar, bastıkları buzun ‘çatırtı’ sesiyle önce korktu, ardından da buz üzerinde bol bol fotoğraf çekildi. Buz üzerinde yürüyen vatandaşların renkli görüntüleri kameralara yansıdı.

    Çıldır Gölü buz tuttu, ziyaretçiler akın etti #5

    Çıldır Gölü buz tuttu, ziyaretçiler akın etti #6


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