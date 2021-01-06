Yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde üzerinde keyifli anlar geçiren bir grup vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi ile birlikte tamamen buzla kaplandı.

Çıldır Gölü tablo gibi görüntü oluştururken, yöre halkı da bu eşsiz manzaranın keyfini yaşıyor.

BUZ ÜZERİNDE AŞIK OYNADILAR

Yukarı Cambaz köyünde oturan bir grup vatandaş, gölün yüzeyinde Türk tarihinin en eski dönemlerinden bugüne ulaşan birçok oyundan biri olan 'aşık' oynayıp, halay çekti. Buzun üzerinde semaver yakıp çay içen köylüler oldukça eğlenceli bir gün geçirdi.

Çıldır Gölü üzerinde 'aşık' oynayanların eğlencesi ViDEO

"OYUN GEREĞİ KEMERLERLE BİRBİRİMİZE VURDUK"

Yazın olduğu gibi kışın da Çıldır Gölü'nün nimetlerinden yararlandıklarını söyleyen Bülent Koçak, "Aşık oyunu ülkemizde kaybolmaya yüz tutmuş oyunlardan sadece birisi. Bu oyun adını koyun, kuzu ve keçilerin arka bacaklarındaki diz ekleminde bulunan kemikten almaktadır. Dört köşesi bulunan aşık kemiği, oldukça dayanıklıdır ve eski zamanlarda insanlar tarafından oyun aracı olarak kullanılmıştır. Biz de yüzeyi buz tutan gölün üzerinde aşık oynadık, halay çekip, oyun gereği kemerlerle birbirimize vurduk. Dengemizi kaybedince de buza düştük." diye konuştu.