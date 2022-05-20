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    Çıldır Gölü ve etrafındaki güzellikler havadan görüntülendi

    Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars ve Ardahan sınırında bulunan Çıldır Gölü, kışın yüzeyinin donmasıyla ünlü. Yazın ise yeşillenen arazisiyle turistlere doğal güzellik sunuyor.
    • 20.05.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 11:43
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    Çıldır Gölü ve etrafındaki güzellikler havadan görüntülendi

    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kars- Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle büyülüyor.

    Çıldır Gölü'nün yüzeyi kış aylarında tamamen buzla kaplanırken, yazın ise güzelliği ile Ege ve Akdeniz sahilllerini aratmıyor.

    Bitki örtüsü yeşillendi

    Kars'ta havaların ısınmaya başlamasıyla bitki örtüsü yeşeren ovalar çeşitli renklere bürünürken bazı tepeler ise mayısın ortasına gelinmesine rağmen halen karla kaplı bulunuyor.

    Havadan görüntülendi

    Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip bölgede kıvrımlarıyla güzel manzara oluşturan menderesler ile karların erimesiyle yeşeren meralar ve tarım arazileri, helikopterle havadan görüntülendi.

    AA'nın haberine göre, ilde yeşilin tonlarının görülebildiği çayırlarda otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da kadraja girdi.

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    Çıldır Gölü ve etrafındaki güzellikler havadan görüntülendi #2

    Çıldır Gölü ve etrafındaki güzellikler havadan görüntülendi #3

    Çıldır Gölü ve etrafındaki güzellikler havadan görüntülendi #4

    Çıldır Gölü ve etrafındaki güzellikler havadan görüntülendi #5

    Çıldır Gölü ve etrafındaki güzellikler havadan görüntülendi #6

    Çıldır Gölü ve etrafındaki güzellikler havadan görüntülendi #7

    Çıldır Gölü ve etrafındaki güzellikler havadan görüntülendi #8


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