Çıldır Gölü'nde balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü avcılık yapan Çınar Kılıç, balıkları turistlere satarak gelir elde ediyor.

Kış aylarında yüzeyi tamamen donan, Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'da, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlar henüz erimedi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi Akçakale köyünde balıkçılıkla uğraşan vatandaşlar da her yıl kış mevsiminde soğuk havaya aldırış etmeden Eskimo usulü avcılık yapıyor.

Çınar Kılıç da soğuklar nedeniyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan gölde Eskimo usulüyle balık avlayarak geçimini sağlıyor.

Köyün kadın balıkçısı Kılıç, dondurucu soğukta eşi Turhan, oğulları Kurtuluş ve Yiğit ile buzla kaplı gölde balık avına çıkarak ekmeğinin peşinden koşuyor.

Kılıç, ailecek bu işe gönül verdiklerini, gölün donmaya başlamasıyla başlayan Eskimo usulü balık avının buzlar çözülene kadar devam ettiğini söyledi.

Yaptıkları işin müşterilerin ilgisini çektiğini anlatan Kılıç, zor şartlarda ekmek parası kazandıklarını belirtti.

"Hem tutup hem de pişiriyorum"

Çalışma şartlarını anlatan Kılıç, şunları söyledi:

Göle ağlarımızı bırakıyoruz, daha sonra bir baştan iple çekiyoruz. Burada ağlardan çıkan balıkları tazen taze restoranımızda kızartıp müşterilerimize sunuyoruz. Balıkları hem tutup hem de pişiriyorum, taze taze olduğu için müşterilerimiz gayet memnun. Çocuklarım ve eşim, hepimiz bu işi yapıyoruz. Herkesi Çıldır Gölü'ne bekleriz, çok güzel manzarası var. Köyümüz ve balıklar çok güzel. Burası herkesin gelmesi gereken bir yer.

Kurtuluş Kılıç ise Eskimo usulü avladıkları balıkları temizleyip yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunduklarını belirtti.

"Gönül rahatlığıyla yiyorlar"

Turistlerin, yaptıkları işi ilgiyle izlediğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti: