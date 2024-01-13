Çıldır Gölü'nde buz üstünde atlı kızak keyfi Çıldır Gölü'ne gelen ve buzun üzerinde atlı kızak keyfi yapan turistler, temiz havanın tadını çıkarıyor. Yerli ve yaabncı turistlerin keyifli anları ise çektirilen karelerle ölümsüzleştiriliyor.

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İHA

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, soğuk hava ve kar yağışı etkisiyle buz tuttu.

Gölün buz tutmasının ardından atlı kızak keyfi başlarken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü.

Çıldır Gölü'ne gelen uerli ve yabancı turistler ise buz üzerinde gezdirilen atlı kızaklar sayesinde keyifli anlar yaşıyor.

"En batıdan en doğuya geldik"

Çanakkale'den gelen Öznur Özel, Atlı kızakla tur atmak çok heyecanlı ve çok güzel olduğunu söyledi. Özel, ’’Atlar çok güzeller. En batıdan en doğuya geldik. Ama buralara geldiğimiz için çok mutluyum.

Gerçekten bu kültürü görüp yaşamak lazım, yemekler çok güzel. Buraların insanları çok misafirperverler. Burası görülmeye değer. Anadolu’da her yerin ayrı bir güzelliği var. Bu güzelliklerden birisi de yüzeyi donan Çıldır Gölü’’ dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)