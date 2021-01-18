Çıldır Gölü'nde buzlar eridi

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle çözülmeye başladı.

124 kilometrekare alana sahip Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, tarihinde ilk defa ocak ayınca çözüldü.

Yaklaşık bir ay önce dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi 50 santimetre buz tutan Çıldır Gölü’nde, küresel ısınmanın etkileri görülmeye başlandı.

Buzların erken çözülmesiyle birlikte ikiye ayrılan bir manzara sergileyen Çıldır Gölü, ilginç görüntülere sahne oldu.

"BU ZAMANDA FESTİVAL YAPILIRDI"

İlginç görüntülerin oluştuğu gölün fotoğrafını çekmek için bölgeye gelen Hacı Yıldız, "Bu sene geç gelen kışla birlikte, erken giden bir kışa şahit oluyoruz. Buralarda normalde bu zamanda festival yapılırdı, kızaklar kayardı, arabalar rafting yapardı ama bu sene erkenden çözüldü. Sadece kıyı tarafındaki buzlar sağlam." diye konuştu.























