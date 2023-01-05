Petrol
78.34
0.64%
Euro
19.9428
0.26%
Dolar
18.7563
0.07%
Altın
1.115
-0.23%
Borsa
5414
0.00%
Bitcoin
318.713
-0.53%
BTXN Coin
7.13
-4.42%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı başladı

    Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düşmesi nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlamak için harekete geçti. Ağlar buz altında 1 hafta bekliyor.
    • 05.01.2023 - 10:08
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı başladı

    Kars ve Ardahan'da yaşayan balıkçılar, geçimlerini son günlerde buz tutan Çıldır Gölü'nden sağlıyor.

    Kış mevsiminin henüz etkisini artırmaması nedeniyle bu yıl geç donan gölde, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.

    5 santimlik buzu kazma ile kırıyorlar

    Bunun üzerine balıkçılar, Eskimo usulü balık avlamaya başladı.

    123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 5 santimlik buz tabakasını kazma ile kıran balıkçılar, ağlarını suya bıraktı.

    Çıldır Gölü nde Eskimo usulü balık avı başladı #1

    1 hafta bekleniyor

    Sabah erken saatlerde donan gölün üzerinde yürüyerek ağlarını bırakacakları alana gelen balıkçılar, belirli aralıklarla buzu kıran balıkçılar daha sonra yaklaşık 1 hafta bekliyor.

    DHA'nın aktarımına göre; suda kalan balıkçılar, havanın güzel olduğu günde buz altındaki ağları çekerek balıkları topluyor.

    Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı başladı VİDEO

    Çıldır Gölü nde Eskimo usulü balık avı başladı #2

    "Tehlikeli ama biz korkmuyoruz"

    Sezonu açtıklarını belirten Akçakale köyünden Cihangir Kılıç, gölün donmasıyla ağları suya bırakmaya başladıklarını söyleyerek, "Göl yüzeyinde yeni donma yaşandı. Buzun kalınlığı yaklaşık 5 santimetre. Tehlikeli ama biz korkmuyoruz, artık alıştık. Buzun üzerine insanlar rahatlıkla çıkabilir." dedi.

    Çıldır Gölü nde Eskimo usulü balık avı başladı #3

    "Başka bir gelirimiz yok"

    Geçimlerini sağlamak için balıkçılıkla uğraştıklarını belirten Gıyas Kılıç, "Kazma ve kürek yardımıyla buzda açtığımız deliklerden 10 metre uzunluğundaki sırıkla ağları uzatıyoruz. 100 metre boyunda ağları seriyoruz. Çoluk çocuğumuz geçindirmek için mecbur bu işi yapıyoruz. Başka bir gelirimiz yok. Buz kalınlığı henüz 4-5 santimetre tehlikeli ama biz buna alıştık. Yaklaşık 1 hafta suda kalacak olan ağları daha sonra gelip çekeceğiz. Topladığımız balıkları pazarda satacağız." diye konuştu.

    Çıldır Gölü nde Eskimo usulü balık avı başladı #4

    Çıldır Gölü nde Eskimo usulü balık avı başladı #5


    İzmir'de akraba kavgasında kan aktı: 4 yaralı
    3. Sayfa

    İzmir'de akraba kavgasında kan aktı: 4 yaralı

    Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup etti
    Futbol

    Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup etti

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Görüş Bildir