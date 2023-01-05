Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düşmesi nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlamak için harekete geçti. Ağlar buz altında 1 hafta bekliyor.

Kars ve Ardahan'da yaşayan balıkçılar, geçimlerini son günlerde buz tutan Çıldır Gölü'nden sağlıyor.

Kış mevsiminin henüz etkisini artırmaması nedeniyle bu yıl geç donan gölde, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.

5 santimlik buzu kazma ile kırıyorlar

Bunun üzerine balıkçılar, Eskimo usulü balık avlamaya başladı.

123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 5 santimlik buz tabakasını kazma ile kıran balıkçılar, ağlarını suya bıraktı.

1 hafta bekleniyor

Sabah erken saatlerde donan gölün üzerinde yürüyerek ağlarını bırakacakları alana gelen balıkçılar, belirli aralıklarla buzu kıran balıkçılar daha sonra yaklaşık 1 hafta bekliyor.

DHA'nın aktarımına göre; suda kalan balıkçılar, havanın güzel olduğu günde buz altındaki ağları çekerek balıkları topluyor.

Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı başladı VİDEO



"Tehlikeli ama biz korkmuyoruz"

Sezonu açtıklarını belirten Akçakale köyünden Cihangir Kılıç, gölün donmasıyla ağları suya bırakmaya başladıklarını söyleyerek, "Göl yüzeyinde yeni donma yaşandı. Buzun kalınlığı yaklaşık 5 santimetre. Tehlikeli ama biz korkmuyoruz, artık alıştık. Buzun üzerine insanlar rahatlıkla çıkabilir." dedi.

"Başka bir gelirimiz yok"

Geçimlerini sağlamak için balıkçılıkla uğraştıklarını belirten Gıyas Kılıç, "Kazma ve kürek yardımıyla buzda açtığımız deliklerden 10 metre uzunluğundaki sırıkla ağları uzatıyoruz. 100 metre boyunda ağları seriyoruz. Çoluk çocuğumuz geçindirmek için mecbur bu işi yapıyoruz. Başka bir gelirimiz yok. Buz kalınlığı henüz 4-5 santimetre tehlikeli ama biz buna alıştık. Yaklaşık 1 hafta suda kalacak olan ağları daha sonra gelip çekeceğiz. Topladığımız balıkları pazarda satacağız." diye konuştu.