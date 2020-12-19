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Çıldır Gölü'nde yıldızların şöleni
Fotoğraf tutkunlarının gölde çektiği görüntüler, adeta göz kamaştırıyor.
- AA
- 19.12.2020 - 13:30
Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan Çıldır Gölü, gece yıldızların görsel şölenine ev sahipliği yapıyor.
Yüzeyinin bir kısmı buz tutan gölde gece gökyüzü, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
ÇILDIR'IN BÜYÜLEYİCİ GÜZELLİĞİ
Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır'ın kıyı kesiminde soğuk hava nedeniyle kalın buz tabakası oluştu.
UZUN POZLAMA TEKNİĞİ
Kışın atlı kızak turlarının düzenlendiği ve eşsiz doğa manzaraların oluştuğu bölge, fotoğraf tutkunlarını ağırlamaya başladı.
Bölgeyi gece ziyaret eden fotoğraf sanatçıları, gece karanlığında buz üzerine çıkarak, uzun pozlama tekniğiyle birbirinden güzel kareler elde etti.