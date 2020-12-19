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    Çıldır Gölü'nde yıldızların şöleni

    Fotoğraf tutkunlarının gölde çektiği görüntüler, adeta göz kamaştırıyor.
    • AA
    • 19.12.2020 - 13:30
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    Çıldır Gölü'nde yıldızların şöleni

    Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan Çıldır Gölü, gece yıldızların görsel şölenine ev sahipliği yapıyor.

    Yüzeyinin bir kısmı buz tutan gölde gece gökyüzü, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

    ÇILDIR'IN BÜYÜLEYİCİ GÜZELLİĞİ

    Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır'ın kıyı kesiminde soğuk hava nedeniyle kalın buz tabakası oluştu.

    Çıldır Gölü nde yıldızların şöleni #1

    UZUN POZLAMA TEKNİĞİ

    Kışın atlı kızak turlarının düzenlendiği ve eşsiz doğa manzaraların oluştuğu bölge, fotoğraf tutkunlarını ağırlamaya başladı.

    Bölgeyi gece ziyaret eden fotoğraf sanatçıları, gece karanlığında buz üzerine çıkarak, uzun pozlama tekniğiyle birbirinden güzel kareler elde etti.

    Çıldır Gölü nde yıldızların şöleni #2

    Çıldır Gölü nde yıldızların şöleni #3

    Çıldır Gölü nde yıldızların şöleni #4

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