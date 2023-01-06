Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü, soğuk havanın etkisiyle donmaya başladı. Kar yağışının olmadığı bölgede, atlı kızaklar göl üstünde ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Yurt genelinde kış ayları kurak geçiyor.

Beklenen kar yağışının yüzünü göstermemesi, kış turizmini de olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin en sevilen turizm noktalarından biri olan Çıldır Gölü'nde ise dondurucu soğuklarla birlikte beklenen manzara da ortaya çıktı.

Kar yağışının olmadığı bölgedeki Kars ve Ardahan sınırında yer alan ve göl, donmaya başladı.

Atlı kızaklar sefere başladı

Göl üzerinde yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir keyif yaşatan atlı kızaklar da harekete geçti.

Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte gölün yüzeyi geç de olsa buz tuttu ve ilginç manzaralar oluştu.

İHA'nın aktarımına göre; Çıldır Gölünü ziyarete gelenler oyun havaları oynayıp kızaklarla kaydı. Atlı kızak keyfi yaşamanın yanı sıra müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen ziyaretçiler buz tutan göle hayran kaldıklarını söyledi.

"Çok beğendim"

Giresun’dan gelen Aynice Topuz, ’’İlk defa Çıldır gölüne geldim ve çok beğendim. Doğası harika ve çok memnun kaldık. Burada yediğimiz sarı balık ise inanılmaz başka bir lezzet."dedi.

Çıldır Gölü'ne ziyaretçi akını VİDEO



"Muhteşem bir doğa olayı"

Sevgi Aydın ise Giresun’dan geldiğini söyleyerek, "Ardahan’ı çok beğendim. Çıldır Gölü’nün de ocak ayında bu şekilde olması muhteşem bir doğa olayı. Kar yok ama buz var, soğuk var ama harika bir soğuk." dedi.