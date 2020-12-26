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    Çıldır Gölü'nün kalınlığını ölçüp, üstünde kaydılar

    Havaların soğumasıyla buz tutan Çıldır Gölü, yüzeyinde kızağa binmek isteyenler için eğlence mekanı oldu. Buzun kalınlığını ölçen köylüler, üzerinde kaydı.
    • DHA
    • 26.12.2020 - 10:05
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 10:10
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    Çıldır Gölü'nün kalınlığını ölçüp, üstünde kaydılar

     

    Ardahan'ın Çıldır ve Kars Arpaçay ilçe sınırları arasında yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

    Eskiye oranla oldukça ince olan buz tabakası geçen hafta bölgede etkili olan lodos sonrası parçalandı.

    Yüzeyinde buz kalmayan Çıldır Gölü'nde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle birlikte yeniden donma başladı.

    Çıldır Gölü'nün kalınlığını ölçüp, üstünde kaydılar VİDEO

    TEMKİNLİ KIZAK

    Yaklaşık 5 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan göl yüzeyinde kızak yapmak isteyen vatandaşlar temkinli davrandı.

    Çıldır Gölü nün kalınlığını ölçüp, üstünde kaydılar #1

    BUZ ÜSTÜNDE KAYDILAR

    Ellerinde taşla buzun kalınlığını ölçen vatandaşlar, daha sonra gönüllerince kızak kaydı, gün boyu eğlendi.

    Çıldır Gölü nün kalınlığını ölçüp, üstünde kaydılar #2

    "BUZUN TADINI ÇIKARIYORUZ"

    Sinan Genç, "Göl görmüş olduğunuz gibi buz tuttu. Biz de çokluğumuzu özledik ve onlarla birlikte buz üstünde kızakla kayarak buzun tadını çıkarıyoruz." dedi.

    Çıldır Gölü nün kalınlığını ölçüp, üstünde kaydılar #3

    Çıldır Gölü nün kalınlığını ölçüp, üstünde kaydılar #4

    Çıldır Gölü nün kalınlığını ölçüp, üstünde kaydılar #5

    Çıldır Gölü nün kalınlığını ölçüp, üstünde kaydılar #6

    Çıldır Gölü nün kalınlığını ölçüp, üstünde kaydılar #7

    Çıldır Gölü nün kalınlığını ölçüp, üstünde kaydılar #8

    Çıldır Gölü nün kalınlığını ölçüp, üstünde kaydılar #9

    Çıldır Gölü nün kalınlığını ölçüp, üstünde kaydılar #10

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