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- 27 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı? Büyük ikramiye 104 milyon..
27 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı? Büyük ikramiye 104 milyon..
Şans oyunları tutkunları 27 Temmuz Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için arama yapıyor.Çekiliş yapıldı mı çekiliş ne zaman yapılacak? İşte detaylar..
- 27.07.2022 - 17:03
- Güncelleme : 27.07.2022 - 17:04
Haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto pazartesi,çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.27 Temmuz Çarşamba günü yapılacak olan çekiliş merak konusu oldu.
104 milyonluk büyük ikramiyeye sahip olmak isteyenler 6 rakamı bilmek zorunda.Peki bugün yapılacak olan çekiliş saat kaçta başlayacak?İşte 27 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişinin yapılacağı saat..
27 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?
Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan 27 Temmuz 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirilecek.Çekiliş "millipiyangoonline.com" adresinden canlı yayınlanacak.