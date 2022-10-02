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    Çılgın Sayısal Loto 1 Ekim çekiliş sonuçları! 147 milyon liralık rekor ikramiye..

    1 Ekim 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları merak konusu oldu.İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..
    • 02.10.2022 - 09:08
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    Çılgın Sayısal Loto 1 Ekim çekiliş sonuçları! 147 milyon liralık rekor ikramiye..

    Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta üç gün çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki son çekilişi dün gerçekleştirildi.

    Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği çekilişte büyük ikramiye 147.599.223,91 TL idi.Yapılan çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için ödül devretti.

    Çılgın Sayısal Loto 1 Ekim çekilişi sonuçlarına göre 5 bilen  altı şanslı kişi 969.926,05 liralık ödül kazandı.

    Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanmaya hak kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarları şu şekilde;

    Çılgın Sayısal Loto 1 Ekim çekiliş sonuçları! 147 milyon liralık rekor ikramiye.. #1

    01 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları

    Noter huzurunda yapılan 1 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şu şekilde;

    22 - 28 - 43 - 44 - 45 - 46 Joker: 29 SüperStar: 47

     

     


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