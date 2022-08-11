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    Çılgın Sayısal Loto 10 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! 114 milyonluk rekor ikramiye..

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları merak uyandırdır.Dün gerçekleştirilen çekiliş sonuçları şu şekilde..
    • 11.08.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 09:17
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    Çılgın Sayısal Loto 10 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! 114 milyonluk rekor ikramiye..

    Şans oyunları tutkunlarının yakından takip ettiği Çılgın Sayılsal Loto çekilişinin sonuçları gündem oldu.

    Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişi sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler 6 rakamı doğru bilmek zorunda.Dün gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için 114.690.708,61 TL'lik ikramiye devretti.

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen çekilişler noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor.İşte 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü çekiliş sonuçları..

    10 Ağustos Çarşamba 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

    Noter huzurunda gerçekleştirilen 10 Ağustos 2022 Çarşamba çekilişi şanslı numaraları aşağıdaki gibidir.

    9-13-19-28-46-69 Joker - 88 + Süper star - 28


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