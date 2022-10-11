Çılgın Sayısal Loto 10 Ekim 2022 çekiliş sonuçları! 154 milyonluk rekor ikramiye devir mi etti?

Şans oyunları tutkunlarının büyük bir merakla takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu.İşte kazandıran şanslı numaralar..

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi dün yapıldı.

10 Ekim 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye tam 154.171.688,80 TL oldu.Haftalardır devreden ikramiye yine devretti.

Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadı ve dev ikramiye devretti.Dün gece yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 2 şanslı vatandaş 2.800.368,70 TL'lik ödül kazandı.

İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan şanslı sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları;

Şans oyunlaru tutkunlarının yakından takip ettiği çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı.İşte çekiliş sonuçları..

10 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Dün akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde;

14 - 28 - 46 - 56 - 57 - 58 - Joker: 40 SüperStar: 37



