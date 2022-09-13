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- Çılgın Sayısal Loto 12 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı! 135 milyonluk rekor ikramiye..
Çılgın Sayısal Loto 12 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı! 135 milyonluk rekor ikramiye..
- 13.09.2022 - 09:14
- Güncelleme : 13.09.2022 - 09:18
Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi devretmeye devam ediyor.135 milyon liralık büyük ikramiyeyi haftalardır kazanan çıkmadı.
6 şanslı numarayı doğru bilen kişilerin kazanacağı dev ödül 12 Eylül tarihli çekiliştede devretti.Haftanın üç günü gerçekleştirilen çılgın sayısal loto sonuçları sıklıkla araştırılıyor.
Şans oyunu tutkunları kazandıran numaraları öğrenmek için internette çılgın sayısal loto sonuçları şeklinde aramalara gerçekleştiriliyor.
12 Eylül 2022 akşamı yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 3 şanslı kişi 169.405,65 liralık ödül kazandı.
Peki 12 Eylül 2022 tarihli çekilişte kazandıran numaralar hangiler oldu.İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçları..
Çılgın sayısal loto 12 Eylül çekilişi
Çılgın Sayısal Loto 12 Eylül çekilişi sonrası kazandıran şanslı numaralar şu şekilde oldu.
12 - 14 - 24 - 27 - 65 - 67 Joker: 31 SüperStar: 74