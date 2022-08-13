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    Çılgın Sayısal Loto 13 Ağustos çekilişi yapıldı mı? Rekor ikramiye..

    13 Ağustos Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişinin yapılıp yapılmadığı merak uyandırdı.Çılgın Sayısal Loto çekilişi kaçta yapılıyor?
    • 13.08.2022 - 13:16
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    Çılgın Sayısal Loto 13 Ağustos çekilişi yapıldı mı? Rekor ikramiye..

    Şans oyunlaru tutkunlarının yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün gerçekleştiriliyor.

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan çekilişlerde büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler sayısal loto oynuyorlar.Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için 6 sayıyı doğru bilmel gerekiyor.

    Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesi uzun zamandır devrediyor.13 Ağustos Cumartesi çekilişinin saat kaçta yapılacağı şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu.İşte detaylar..

    Çılgın Sayısal Loto 13 Ağustos çekilişi yapıldı mı? Rekor ikramiye.. #1

    13 Ağustos Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Çılgın sayısal loto 13 Ağustos Cumartesi çekilişi bu akşam saat  21:30'da noter huzurunda yapılacak.Çekiliş "millipiyangoonline.com" isimli internet sitesinden canlı yayınlanacak.


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