Çılgın Sayısal Loto 14 Eylül çekiliş sonuçları! 136 milyon liralık büyük ikramiye..

Çılgın Sayısal Loto 14 Eylül çekiliş sonuçları! 136 milyon liralık büyük ikramiye..

Çılgın Sayısal Loto'nun 14 Eylül 2022 günü apılan çekiliş sonuçları merak uyandırdı.İşte kazandıran numaralar..

Haftanın üç günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki ikinci çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.

136.584.768,19 liralık dev ikramiyenin sahibini aradığı çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

Sün akşam 21.30'da yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 4 şanslı kişi 135.352,30 liralık ödülün sahibi oldu.

14 Eylül Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları

14 Eylül Çarşamba akşamı noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları aşağıdaki gibidir.

18 - 34 - 52 - 64 - 66 - 67 Joker: 60 SüperStar: 23