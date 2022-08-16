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    Çılgın Sayısal Loto 15 Ağustos çekiliş sonuçları! İşte kazandıran şansı numaralar..

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları gündeme geldi.İşte 15 Ağustos 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları..
    • 16.08.2022 - 09:07
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    Çılgın Sayısal Loto 15 Ağustos çekiliş sonuçları! İşte kazandıran şansı numaralar..

    Haftanın üç günü çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sounçları sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.Şans oyunları tutkunları kazandıran numaraları merak ediyor.

    15 Ağustos 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam canlı yayında gerçekleştirildi.Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi gerçekleştirilen çekiliş sonunda talihliler belirleniyor.

    Peki dün gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte şanslı numaralar..

    15 Ağustos Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

    Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde ;

    67 - 45 - 25 - 3 - 10 - 76 Joker: 39 Süperstar: 51


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