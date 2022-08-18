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- Çılgın Sayısal Loto 17 Ağustos çekiliş sonuçları! 118 milyon liralık büyük ikramiye..
Çılgın Sayısal Loto 17 Ağustos çekiliş sonuçları! 118 milyon liralık büyük ikramiye..
Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi yapıldı.Büyük ikramiyenin 118 milyon 616 bin lira olduğu çekilişin sonuçları merak konusu oldu..
- 18.08.2022 - 09:26
Çılgın sayılsa loto 17 Ağustos Çarşamba günü çekilişi sonuçları gündem oldu.Sayısal loto oynayan şans oyunu tutkunları kazandıran numaraları öğrenmek için aramalara yapıyor.
Noter huzurunda çekilişi gerçekleştirilen çılgın sayısal lotonun büyük ikramiyesi uzun zamandır devrederek büyüyor.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştiriliyor.
17 Ağustos Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları
87 - 64 - 74 - 26 - 28 - 11 Joker: 67 Süperstar: 52
Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 118 milyon 616 bin liralık büyük ikramiye devretti.