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Çılgın Sayısal Loto 17 Ağustos çekiliş sonuçları! 118 milyon liralık büyük ikramiye..

Çılgın Sayısal Loto 17 Ağustos çekiliş sonuçları! 118 milyon liralık büyük ikramiye..

Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi yapıldı.Büyük ikramiyenin 118 milyon 616 bin lira olduğu çekilişin sonuçları merak konusu oldu..